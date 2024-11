Ilfattoquotidiano.it - Pasqualino Maione di Amici ricoverato di nuovo in ospedale per meningite: “Ho una corazza che mi protegge e che mi farà superare questa battaglia”

Nonostante questi anni difficili dal punto di vista della salute, il cantante e attore, ex concorrente di2007, non si perde d’animo dopo ilricovero all’Federico II di Napoli. “Ho aspettato un po’ a dirvelo, – ha scritto sui socialcon una foto che lo ritrae sul lettino d’– pensavo durasse meno la degenza inma si è dilungata più del previsto, altro giro altra corsa, maledetta, ma sono più forte, ormai ho unache mie che miquest’altra ennesima. Mai arrendersi, mai! A tutti quelli che stanno combattendo dalla più piccola alla più grande, ricordate non siete/siamo soli e siamo sempre più forti noi, sempre! Ciao, vi terrò aggiornati. Vi voglio bene”.Il lungo percorso dirisale dal gennaio 2023, quando aveva dichiarato di essere stato colpito da una forma dimolto importante: “Sto affrontando una grandeverso la patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo.