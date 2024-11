Gaeta.it - Operazione contro l’immigrazione clandestina a Corigliano-Rossano: blitz dei carabinieri

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A Schiavonea e nella contrada Boscarello, nel comune di, ha preso il via un’importantedei. Fin dalle prime ore del mattino, circa settanta militari del Nucleo territoriale, supportati dai colleghi del comando provinciale di Cosenza, sono stati mobilitati per combattere il fenomeno del favoreggiamento del. Questarappresenta un’azione significativa nella lottal’affitto indiscriminato di abitazioni a cittadini extracomunitari irregolari, un problema che coinvolge la sicurezza e la legalità nel territorio.Obiettivi dell’L’deimira a identificare e fermare i proprietari di immobili che affittano senza alcun contratto a cittadini immigrati in situazione irregolare.