Oggi lo sciopero del trasporto pubblico locale L' appello di Salvini | Non paralizzate il paese

È iniziato alle 5,30 di venerdì 8 novembre lonazionale del. Per la prima volta dal 2005 gli autisti di autobus, metro e tram incroceranno le braccia per 24 ore senza alcuna fascia di garanzia, fatta eccezione per alcuni servizi minimi garantiti. Come disposto dal Garante degli scioperi, sarà infatti assicurata la presenza del 30 per cento del personale e i servizi reputati indispensabili per i cittadini, come ad esempio scuolabus per materne ed elementari, collegamenti con porti e aeroporti e ildisabili. Proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Uil Autoferro, locerca di sollecitare il rinnovo in tempi rapidi del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto a fine 2023, oltre a rivendicare “migliori condizioni di lavoro e per promuovere una profonda riforma del settore”, come si legge dalla lettera aperta all'utenza firmata dalle sigle sindacali il 29 ottobre.