Ilgiorno.it - Nuova strada fra Bubbiano e Casorate

Unacollegherà. Ieri aPrimo è stato siglato l’accordo per il finanziamento e la progettazione tra la Città metropolitana di Milano, la Provincia di Pavia e i Comuni di, Calvignasco, Rosate ePrimo per realizzare un nuovo collegamento più sicuro e molto atteso dalla cittadinanza e dalle imprese del territorio. La Città metropolitana di Milano ha illustrato agli amministratori locali il progetto preliminare circa un chilometro, con due corsie di 3,50 metri ciascuna e due banchine pavimentate di 1,25 metri. L’infrastruttura sarà gestita dalla Provincia di Pavia. Esprime soddisfazione la consigliera delegata alle infrastrutture della Città metropolitana Daniela Caputo: "Un importante risultato, frutto di una forte collaborazione tra istituzioni e che dà risposta a un’esigenza concreta del territorio, in termini di migliori pavese e l’area metropolitana di Milano, oltre che di sicurezzale; ringrazio gli amministratori locali che si sono impegnati il tal senso e che hanno compreso il ruolo strategico che la Città metropolitana deve assumere in materia di infrastrutture".