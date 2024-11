Sbircialanotizia.it - Nisticò (Aifa): “Lavoriamo per migliorare accesso a terapie oncologiche”

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco in apertura del 26esimo Congresso nazionale Aiom "L'ha avviato iniziative specifiche perl'alle, concentrandosi su diverse aree chiave come la promozione della ricerca clinica, incentivando studi che possano portare a nuove scoperte terapeutiche. Abbiamo dedicato un bando di ricerca indipendente proprio al sequenziamento in .