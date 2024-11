Uominiedonnenews.it - My Name Is Farah, Anticipazioni: Farah E Kerimsah Fuggono Con Tahir!

MyIsè minacciata anche da Mehmet e, a quel punto,organizza una fuga con lei.è pronta a tutto per proteggere!Myisprosegue e, nel corso delle puntate della soap opera, al centro dell’attenzione ci saranno le indagini di Mehmet ma anche l’organizzazione criminale di cuifa parte.saranno in pericolo sotto tutti e due i punti di vista, perciò dovranno darsi alla fuga, aiutati da. Ma ecco che cosa sta per succedere.MyIs: dove eravamo rimasti?ha lasciato l’Iran per via del suo regime oppressivo. Dopo essersi trasferita in Francia,scopre di essere rimasta incinta e a quel punto si trasferisce ad Istanbul, dove dà alla luce il suo piccolo. Ad Istanbul,lavora come donna delle pulizie, non potendo esercitare il suo lavoro di medico.