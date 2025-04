Juventus Next Gen Pietrelli fa il nome di questo compagno | È il giocatore che più mi ha stupito per quello che dà allo spogliatoio!

Juventus Next Gen: Alessandro Pietrelli, in esclusiva a Juventusnews24, ha parlato del giocatore che più lo ha stupito in squadraNell'intervista esclusiva a Juventusnews24, Alessandro Pietrelli della Juventus Next Gen ha parlato così di Filippo Scaglia, Over e figura di riferimento nello spogliatoio del club di Serie C. Le dichiarazioni dell'attaccante classe 2003.Due domande bruciapelo: ruolo in cui ti senti più confident in campo e compagno di squadra che più ti ha stupito«Posso interpretare più ruoli, a destra o a sinistra, al centro, per me è uguale. Molti compagni mi han stupito, ma per quello che dà allo spogliatoio oltre a Simone Guerra c'è anche Pippo Scaglia. giocatore esperto, tiene unito il gruppo, comanda la difesa in partita. Gli Over hanno un ruolo importante: in una squadra giovane, in cui molti giocatori non hanno neanche avuto esperienze al di fuori della Juventus, avere questi calciatori che han militato in grandi piazze può essere un grandissimo aiuto.

