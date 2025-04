Brambilla e l’inserimento di Pietrelli nella Juventus Next Gen | Mi avevano tutti parlato… Il retroscena dell’attaccante

Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, è stato raccontato così da Alessandro Pietrelli in esclusiva a Juventusnews24

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, il bianconero Alessandro Pietrelli ha pronunciato queste parole nei confronti di Massimo Brambilla, suo allenatore nella Juventus Next Gen. Le dichiarazioni dell'attaccante classe 2003 della Seconda squadra.

E invece con mister Brambilla? In cosa ti sta aiutando maggiormente nella tua crescita, su cosa state lavorando? Che tipo di allenatore hai trovato?

«Mi avevano tutti parlato bene del mister, anche con lui non è stato difficile integrarsi. Abbiamo un buon rapporto, io cerco di riportare le sue richieste in campo e sono soddisfatto da questo punto di vista».

