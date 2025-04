Fulham v Liverpool | formazione statistiche e anteprima

anteprima della partita Fulham contro Liverpool

Con otto partite rimanenti e un vantaggio di 12 punti sull'arsenale al secondo posto, l'attaccante di Liverpool Diogo Jota ha suonato una nota pragmatica sulle aspiranti spettacoli dei campioni in questa stagione mentre si preparano a visitare Fulham.

"In questa fase, piuttosto che giocare bene, vuoi vincere", ha detto Jota al sito ufficiale di Liverpool, avendo segnato il vincitore del secondo tempo nella loro vittoria in casa per 1-0 su Everton mercoledì.

"Faremo tutto il possibile per farlo. Conosco il loro manager Marco Silva – È portoghese e seguo il suo lavoro. Ovviamente imposta la squadra up Molto bene e sta ottenendo risultati."

Il Fulham è a tre punti dietro il Newcastle al settimo posto e sei timidi di Manchester City al quinto posto dopo aver perso 2-1 all'Arsenal martedì.

Confirmed Liverpool line-up v Fulham. Liverpool-Fulham dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita. Liverpool-Fulham: notizie sulla squadra. Man. United-Liverpool 0-3: video, gol e highlights. Ultime dai campi Euroleghe : ventitreesima giornata. Quante assenze per Postecoglou, Slot non cambia: le probabili formazioni di Tottenham-Liverpool.

