Genoa Udinese 1-0 | Altro successo dei rossoblu in casa

Genoa Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Genoa Udinese, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. LA DIRETTA FINISCE QUI AL FERRARIS 77? GOAL DEL Genoa.

Genoa-Udinese 1-0, Zanoli decide la sfida di metà classifica. Serie A, Genoa-Udinese 0-0: in campo per la ripresa - Genoa-Udinese 0-0 dopo 45’. Il Genoa continua a volare a Marassi: battuta l'Udinese 1-0 grazie al gol di Zanoli. Lucca, ma cosa ti sei mangiato? Il Genoa ride con Zanoli, per l'Udinese è il terzo stop di fila. Genoa - Udinese Serie A 2024. Genoa-Udinese 1-0, il Var annulla il gol del pareggio nel finale di Modesto: il racconto dal Luigi Ferraris. Ne parlano su altre fonti

Zanoli fa esultare Vieira, il Genoa in casa non sbaglia mai: Udinese battuta 1-0 - A decidere la partita è Zanoli, che nella parte finale del match con un violento destro batte il portiere dell'Udinese e segna il suo terzo goal in carriera in Serie A dopo una splendida azione di ... (fanpage.it)

Genoa-Udinese 1-0: decide il gol di Zanoli, annullato il pari di Modesto al 93' - I rossoblù volano con il gol dell'esterno, quinta vittoria nelle sei partite giocate in casa nel 2025. I friulani, invece, perdono per la terza volta consecutiva ... (corriere.it)

Serie A, Genoa-Udinese 1-0: Zanoli sblocca il risultato - Genoa-Udinese 0-0 dopo 45’ Allo stadio Luigi Ferraris, Genoa e Udinese sono sullo 0-0 al termine del primo tempo. I rossoblù giocano in mondo arrembante rendendosi pericolosi, Okoye salva la porta bia ... (msn.com)