Lotta scudetto Napoli avvisato | il big dell’Inter non ha dubbi

Per ilè arrivato un messaggio da uno dei big. Dopo aver battuto il Milan di Sergio Conceicao per 2-1 allo Stadio Diego Armando Maradona, di fatto, ilha di fronte a sé una gara ancora più ardua. Lunedì sera, infatti, gli uomini di Antonio Conte saranno di scena al Renato Dall’Ara una delle squadre più in forma di questo momento: il Bologna.Gli emiliani, infatti, arrivano a questo amatch da una serie di risultati davvero impressionate. Il, dal canto suo, non può rischiare di perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista. Proprio dalla squadra nerazzurra, nel frattempo, è arrivato un messaggio per il team partenopeo.Marcus Thuram: “Il megliodeve ancora venire”Marcus Thuram, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘CBS Golazo’, ha infatti rilasciato queste due dichiarazioni:“Credo che il meglioancora debba venire, abbiamo di fronte a noi una serie di partite molto importanti.