Sicurezza la svolta | tolleranza zero su assalti alla polizia case occupate e truffe agli anziani Sinistra in piazza scontri e feriti

Sicurezza” è corposo e articolato: tolleranza zero e inasprimenti delle pene su molti fronti, dall’immigrazione clandestina agli assalti ai poliziotti, dall’occupazione delle case alle vandalizzazioni delle città da parte di terroristi di strada e centri sociali, l’inasprimento delle pene per le truffe agli anziani, fino a un “affiancamento” degli agenti delle forze dell’ordine per un’assistenza legale e finanziaria in caso di controversie giudiziarie. Una misura, approvata in Consiglio dei ministri all’unanimità, destinata a “fare male” a chi considera l’illegalità uno strumento per fare opposizione politica al governo che non gradisce e a chiunque creda che le leggi siano da piegare sempre e comunque alle esigenze di chi dovrebbe rispettarle. Non a caso, negli stessi minuti in cui a Palazzo Chigi veniva approvato il dl Sicurezza, a poche centinaia di metri, al Pantheon, dove era in corso un sit-in contro le norme, un gruppo di manifestanti si è mosso in direzione di palazzo Chigi, provando a forzare il blocco delle forze dell’ordine. Secoloditalia.it - Sicurezza, la svolta: tolleranza zero su assalti alla polizia, case occupate e truffe agli anziani. Sinistra in piazza, scontri e feriti Leggi su Secoloditalia.it Il “pacchetto” è corposo e articolato:e inasprimenti delle pene su molti fronti, dall’immigrazione clandestinaai poliziotti, dall’occupazione dellealle vandalizzazioni delle città da parte di terroristi di strada e centri sociali, l’inasprimento delle pene per le, fino a un “affiancamento” degli agenti delle forze dell’ordine per un’assistenza legale e finanziaria in caso di controversie giudiziarie. Una misura, approvata in Consiglio dei ministri all’unanimità, destinata a “fare male” a chi considera l’illegalità uno strumento per fare opposizione politica al governo che non gradisce e a chiunque creda che le leggi siano da piegare sempre e comunque alle esigenze di chi dovrebbe rispettarle. Non a caso, negli stessi minuti in cui a Palazzo Chigi veniva approvato il dl, a poche centinaia di metri, al Pantheon, dove era in corso un sit-in contro le norme, un gruppo di manifestanti si è mosso in direzione di palazzo Chigi, provando a forzare il blocco delle forze dell’ordine.

Sicurezza, svolta del governo: tolleranza zero su assalti alla polizia, clandestini, case occupate e truffe agli anziani. Sicurezza stradale, con la riforma scatta la tolleranza zero. Fiaccolata e raccolta firme per la sicurezza a Boccea. Giannini: "Tolleranza zero per chi delinque". Droni intelligenti: una svolta per la sicurezza pubblica, ma la privacy?. Codice della Strada: la Riforma è Legge. Ecco tutte le novità. Nuovo Codice della Strada: aumentano le multe, cosa cambia per sicurezza e mobilità. Ne parlano su altre fonti

Sicurezza, svolta del governo: tolleranza zero su assalti alla polizia, clandestini, case occupate e truffe agli anziani - Il 'pacchetto sicurezza' è corposo e articolato: tolleranza zero e inasprimenti delle pene su molti fronti, dall'immigrazione clandestina agli assalti ai poliziotti, dall'occupazione delle case alle v ... (informazione.it)

Patente dai 17 anni, tolleranza zero e rinnovi a 15 anni: tutte le novità delle regole Ue per la guida - Il Consiglio e il Parlamento dell’Unione Europea, con la mediazione della Commissione, hanno trovato un accordo sulle nuove norme per la patente di guida. L’intesa, raggiunta durante il trilogo nottur ... (altarimini.it)

Porto Sasnt'Elpidio, tolleranza zero con gli irregolari: controlli a tappeto nelle strutture - PORTO SANT'ELPIDIO Tolleranza zero contro gli irregolari sul territorio ... L’impegno «Prosegue l’impegno totale per la sicurezza – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella – ringrazio ... (msn.com)