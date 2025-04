Dazi AmCham Italy Auspichiamo un dialogo tra le due sponde dell’Atlantico

AmCham Italy, pur consapevole delle difficoltà che queste misure potranno determinare, auspica vivamente che le autorità americane e quelle europee possano sedersi al tavolo negoziale e iniziare a trattare per salvaguardare la preziosa relazione economica e commerciale tra Stati Uniti ed Unione Europea, che genera nel complesso sedici milioni di posti di lavoro e 7. Unlimitednews.it - Dazi, AmCham Italy “Auspichiamo un dialogo tra le due sponde dell’Atlantico” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “In un momento segnato dall’incertezza economica globale, l’Amministrazione degli Stati Uniti d’America ha annunciato l’imposizione di una tariffa del 20% su tutte le importazioni provenienti dall’Unione Europea, suscitando preoccupazioni per gli impatti economici che potrebbero derivare una volta applicate, a partire da mercoledì 9 aprile. In risposta, l’Unione Europea ha già dichiarato di essere pronta ad adottare delle contromisure, qualora non venisse trovata una soluzione negoziata., pur consapevole delle difficoltà che queste misure potranno determinare, auspica vivamente che le autorità americane e quelle europee possano sedersi al tavolo negoziale e iniziare a trattare per salvaguardare la preziosa relazione economica e commerciale tra Stati Uniti ed Unione Europea, che genera nel complesso sedici milioni di posti di lavoro e 7.

