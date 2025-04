Oasport.it - Equitazione: lo svizzero Martin Fuchs vince nel Day 2 delle Finals di salto ostacoli a Basilea. Epaillard leader

Dopo il round inaugurale di ieri, asi è disputata la seconda garadella FEI Jumping World Cup 2024-2025. Ecco come sono andate nel dettaglio le cose sul campo di gara elvetico.A imporsi è stato il “padrone di casa (di origini zurighesi, ndr)”che, in sella a Leone Jei, ha fatto segnare due percorsi netti, il più importante al jump off col tempo di 40.77. Un crono che ha consentito al cavaliere rossocrociato di precedere il forte austriaco Max Kühner, secondo a 42.32 (montante Elektric Blue P), e la sorpresa costituita dalla statunitense di chiare origini italiane Alessandra Volpi, terza in 45.78 col suo cavallo Gipsy Love.In sesta piazza si è sistemato invece il francese Julien, capace dire ieri e di ritararsi oggi dopo l’accesso al jump off.