Inter-news.it - Bayern Monaco travolge l’Augsburg, ma perde Musiala prima dell’Inter

Ilconquista una esterna per 3-1 contro, consolidando la sua leadership in Bundesliga, ma la serata non è tutta da incorniciare per i bavaresi. Alla gioia del successo si mescola infatti l’angoscia per l’infortunio muscolare occorso a Jamala pochi giorni dalla sfida di Champions League con l’Inter. IN RIMONTA – La partita si era messa in salita per la squadra di Vincent Kompany: al 30’era passato sorprendentemente in vantaggio con un gran gol di Dimitrios Giannoulis, che ha approfittato di una distrazione difensiva. Ma ilnon si è disunito e ha risposto con carattere, guidato proprio da, tra i più attivi e pericolosi: proprio lui al 42? ristabilisce la parità con una serpentina in area di rigore e un destro. Nella ripresa, al 54’, il colpo di scena:si accascia a terra senza alcun contatto e lascia il campo scuro in volto, sostenuto dallo staff medico.