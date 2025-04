Anticipo Serie A Genoa-Udinese 1-0

Genoa che a Marassi batte 1-0 l'Udinese. Buon inizio del Grifone che crea tanto, specie con Thorsby e Pinamonti, ma non riesce a sfondare, anche per le parate di Okoye.Per i friulani solo un gol annullato a Lucca.Inizio ripresa,l'attaccante azzurro si divora una chance colossale dopo un gran numero di Atta.Anche Pinamonti spreca. Miracolo di Leali sulla 'zuccata' di Rui Modesto. Genoa avanti al 77': cross di Ekuban, pallone sul destro di Zanoli che fa 1-0.Nel recupero cancellato l'1-1 di Rui Modesto. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.41 Pronto riscatto delche a Marassi batte 1-0 l'. Buon inizio del Grifone che crea tanto, specie con Thorsby e Pinamonti, ma non riesce a sfondare, anche per le parate di Okoye.Per i friulani solo un gol annullato a Lucca.Inizio ripresa,l'attaccante azzurro si divora una chance colossale dopo un gran numero di Atta.Anche Pinamonti spreca. Miracolo di Leali sulla 'zuccata' di Rui Modesto.avanti al 77': cross di Ekuban, pallone sul destro di Zanoli che fa 1-0.Nel recupero cancellato l'1-1 di Rui Modesto.

Serie A: partite, risultati e classifica trentunesima giornata. Zanoli fa esultare Vieira, il Genoa in casa non sbaglia mai: Udinese battuta 1-0. Serie A, Genoa-Udinese in campo alle 20.45 - Tutta la 31ª giornata. Calcio Live Tracker: torna la Serie A con l'anticipo tra Genoa e Udinese. Serie A: stasera l’anticipo della 31° giornata. Serie A, Cagliari-Genoa 1-1. In gol Viola e Cornet. VIDEO. Ne parlano su altre fonti

Dove vedere Genoa-Udinese di serie A oggi in tv - I Grifoni vogliono riscattare la sconfitta contro la Juventus di Igor Tudor (1-0, 29 marzo), arrivata dopo tre risultati utili di fila ... (msn.com)

Genoa-Udinese, il pronostico è sul numero di reti totali - All’andata finì 2-0 per il Genoa e all ’Under 2,5 di quella occasione potrebbe corrispondere un Under 2,5 anche stasera. Una previsione in linea con quella dei bookmaker: su Cplay e Begamestar l' ... (tuttosport.com)

30^ di Serie A, le ultime LIVE: Pinamonti guida il Genoa, torna dal 1' McTominay - Di seguito le ultime dai campi del 31° turno di Serie A raccolte dagli inviati di TMW: Articolo in aggiornamento! GENOA-UDINESE - Venerdì 4. (tuttomercatoweb.com)