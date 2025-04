Werder Brema-Eintracht Francoforte il pronostico | motivazioni Champions combo approvata

Werder Brema e Eintracht Francoforte, una gara molto importante soprattutto per gli ospiti. Ospiti che hanno voglia di Champions League, ed una vittoria sarebbe un ulteriore passo verso tale obiettivo.Di fronte ci sarà un Werder Brema che, oggettivamente, non più molto da chiedere a questo campionato: squadra attualmente 12ª con 36 punti, ben 14 lunghezze sopra la retrocessione ma a 6 dalla Conference League, con tante formazioni nel mezzo da superare. Possibilità però di giocare in maniera spensierata, senza pressioni, come successo nello 0-3 rifilato al Kiel nell’ultimo turno e nello 0-2 di tre weekend fa sul campo dei campioni in carica del Bayer Leverkusen. Sololaroma.it - Werder Brema-Eintracht Francoforte, il pronostico: motivazioni Champions, combo approvata Leggi su Sololaroma.it Giornata numero 28 in Bundesliga, e c’è ancora molto in ballo in questo finale di stagione. Sabato 5 aprile sfide importanti soprattutto in zona Europa, e non solo con Friburgo-Borussia Dortmund: alle 18:30 al Weserstadion, dopo gli altri match, in campo, una gara molto importante soprattutto per gli ospiti. Ospiti che hanno voglia diLeague, ed una vittoria sarebbe un ulteriore passo verso tale obiettivo.Di fronte ci sarà unche, oggettivamente, non più molto da chiedere a questo campionato: squadra attualmente 12ª con 36 punti, ben 14 lunghezze sopra la retrocessione ma a 6 dalla Conference League, con tante formazioni nel mezzo da superare. Possibilità però di giocare in maniera spensierata, senza pressioni, come successo nello 0-3 rifilato al Kiel nell’ultimo turno e nello 0-2 di tre weekend fa sul campo dei campioni in carica del Bayer Leverkusen.

Gotze stende il Werder Brema: l'Eintracht gode ed è secondo. Bundesliga, l'Hoffeinheim batte il Werder Brema. Eintracht ok. Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOW. Bundesliga, il Bayern vince e stacca il Leverkusen. L'Eintracht è affetto dalla pareggite. Bundesliga: risultati, marcatori e classifica della 4° giornata. Guida completa alla Bundesliga 2024-25: dove vederla in TV, calendario e risultati. Ne parlano su altre fonti

Werder Brema - Eintracht Francoforte - Al Weserstadion Platz 11, l'Eintrach prova a tenere aperta la lotta per il titolo. Come finirà contro il Werder? Segui il meglio della Frauen Bundesliga su DAZN! (dazn.com)

Werder Brema - Eintracht Francoforte - Stadi 5.0 Marcello Lippi – L’uomo della storia DAZN Serie A Show BordoCam My Skills Open VAR Radio TV Serie A con RDS Step On Football These Strange Things We Do Palermo Sunrise Missione Spagna No ... (dazn.com)

Un Campione del Mondo lancia l'Eintracht (3°): 1-0 allo Stoccarda, decide Gotze - Il gol dell'ex Campione del Mondo (con la Germania, nel 2014, proprio grazie ad una sua rete nei supplementari all'Argentina, in finale) Mario. (tuttomercatoweb.com)