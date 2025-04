Alberto Angela in copertina sulla Freccia di aprile

Alberto Angela, che anticipa alla Freccia i contenuti della nuova stagione di “Ulisse – Il piacere della scoperta”. E racconta il ruolo di connessione che il treno ha avuto nella sua vita – dai primi viaggi da solo agli Interrail con gli amici – e nella storia della nazione. Un ruolo fondamentale che parte da lontano e si rinnova ogni giorno.Questo mese La Freccia consiglia un itinerario attraverso quattro borghi tra Arezzo e Perugia alla scoperta dei capolavori di Piero della Francesca e Donatello. Ma anche un percorso nel territorio aquilano del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, dove staccare la spina seguendo le tracce dell’orso marsicano, o nella Sicilia sudorientale, da esplorare a piedi seguendo il Cammino Ibleo, circondati da muretti a secco e chiese barocche. Lopinionista.it - Alberto Angela in copertina sulla Freccia di aprile Leggi su Lopinionista.it ROMA – Instillare curiosità verso ciò che non si conosce. È questo il segreto del successo per il paleoantropologo e divulgatore scientifico, che anticipa allai contenuti della nuova stagione di “Ulisse – Il piacere della scoperta”. E racconta il ruolo di connessione che il treno ha avuto nella sua vita – dai primi viaggi da solo agli Interrail con gli amici – e nella storia della nazione. Un ruolo fondamentale che parte da lontano e si rinnova ogni giorno.Questo mese Laconsiglia un itinerario attraverso quattro borghi tra Arezzo e Perugia alla scoperta dei capolavori di Piero della Francesca e Donatello. Ma anche un percorso nel territorio aquilano del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, dove staccare la spina seguendo le tracce dell’orso marsicano, o nella Sicilia sudorientale, da esplorare a piedi seguendo il Cammino Ibleo, circondati da muretti a secco e chiese barocche.

