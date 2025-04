Ribaltone Osimhen Juve gelata | offerte presentate

Osimhen potrebbe forse avere trovato il suo prossimo club, ma non sarà la Juventus. Mentre i bianconeri tentennano, qualcuno si è già fatto avanti con il Napoli per assicurarsi l'attaccante.Sarà certamente uno dei grandi uomini mercato dell'estate, Victor Osimhen. E non potrebbe essere altrimenti, visto il suo valore e le prestazioni eccellenti che sta regalando al suo Galatasaray. Lo si è visto di nuovo mercoledì sera nel tesissimo derby di Istanbul, durante il quale ha regolato il Fenerbahçe di Mourinho con una doppietta. E già allora era diventato evidente che la Juve era sempre più lontana dal poter strappare il nigeriano al Napoli.Ribaltone Osimhen, Juve gelata: offerte presentate. (LaPresse) TvPlay.itIl club partenopeo ne detiene ancora il cartellino, ma è certo che in estate Osimhen verrà finalmente ceduto a titolo definitivo.

