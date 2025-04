Notizieaudaci.it - Caso Paganelli, ‘Perché esci di casa senza dire nulla’: le intercettazioni e i dubbi sull’alibi di Louis

“Dove sei? Perchésempre così dinulla”, dice al telefono Valeria Bartolucci, parlando con il maritoDassilva che le risponde: “Faccio un girettino”. Sono quasi le 9 di sera del 26 marzo del 2024, e Pierinaè stata uccisa solo 5 mesi prima.Valeria Bartolucci nell’intercettazione:sempreniente’La squadra mobile di Rimini sospetta il 35enne e i telefoni sono sotto intercettazione, perché al punto in cui sono giunte le indagini ogni frase è utile per spiegare un movente o demolire un alibi. La moglie di Dassilva, Valeria, quella sera, come diverse altre, è ae sembra si sia risvegliata da un pisolino, quando non trovando il marito, lo chiama sul telefono e dice: “sempreniente”. Per gli investigatori della polizia di Stato che sono in quel momento in ascolto è un’affermazione preziosa perché confermerebbe i sospetti.