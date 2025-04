Basket Eurolega | l’Olimpia Milano crolla a Bologna la Virtus vince 90-70

Leggi su Sportface.it

Laper 90-70 sul, nella partita valida per un’ormai agli sgoccioli della prima fase. Gli uomini di Messina vivono una serata difficile e faticano per l’intera durata dell’incontro. Le Vu Nere approfittano della performance sottotono dell’avversario per salire in cattedra e andare are con decisione.-OLIMPIA: LA CRONACAPoco dopo la palla a due,mette a segno il primo canestro. Il vantaggio delha però vita breve, con la formazione di Ettore Messina che entra in grande sofferenza. Lasi porta in vantaggio e prende il largo, conche non trova il canestro dal campo per oltre otto minuti. Clyburn si mette in mostra nel corso del parziale, inanellando un canestro dopo l’altro. Al termine dei primi dieci minuti in campo, il punteggio è di 22-9.