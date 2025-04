Inter Zielinski via dopo un solo anno | destinazione e prezzo a sorpresa

Zielinski, al pari dell'iraniano, potrebbe lasciare l'Inter già nel prossimo calciomercato estivo. dopo appena un anno e nonostante un contratto di altri tre anni, da circa 4,5 milioni di euro a stagione. Complicato se non impossibile piazzarlo in Italia, tutt'altro all'estero. Inter, Zielinski via dopo un solo anno: destinazione e prezzo a sorpresa (LaPresse) – Calciomercato.it 'Interlive.it' parla di possibile futuro all'estero, precisamente in Premier per la mezz'ala polacca, che ne avrà per almeno un altro mese a causa della distrazione del gemello mediale della gamba destra subita soltanto tre minuti dopo il suo ingresso in campo nella sfida col Monza dello scorso 8 marzo.

Inter, Zielinski via dopo un solo anno: destinazione e prezzo a sorpresa. Inter, per Zielinski distrazione al polpaccio destro: almeno 1 mese e mezzo di stop. Inter, Zielinski costretto a uscire dopo tre minuti per un infortunio al polpaccio. Zielinski, infortunio al polpaccio: esce dopo un minuto durante Inter-Monza, cosa è successo. Zielinski esce per infortunio dopo soli 3 minuti in campo, problema al polpaccio: cosa è successo. Sky – Inter, come stanno Lautaro e Zielinski? Le ultimissime da Appiano dopo l’allenamento. Ne parlano su altre fonti

Inter, un’altra tegola dopo Zielinski: brutto stop - Inter: si allungano i tempi di recupero, ecco cosa sta succedendo Dopo lo stop di Zielinski, che dovrà stare fermo per una quarantina di giorni con il rientro previsto per dopo la sosta per le ... (calciotoday.it)

Zielinski può lasciare l’Inter: l’Arsenal pronto a offrire 14 milioni - L’Arsenal osserva Zielinski: pronta un’offerta da 14 milioni Piotr Zielinski potrebbe dire addio all’Inter già nella prossima finestra di mercato. La società nerazzurra, infatti, sarebbe disposta a va ... (informazione.it)

Inter, pessima notizia per Inzaghi: campionato finito per Zielinski? - Piotr Zielinski rischia un lungo stop. Il polacco ha lasciato il campo poco dopo il suo ingresso in Inter-Monza a causa di un problema ... distribuite però in sole 21 presenze, per via dei numerosi ... (calciostyle.it)