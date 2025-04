ATP Marrakech 2025 | per Darderi c’è Carballes Baena Griekspoor-Majchrzak l’altra semifinale

Marrakech, dove Luciano Darderi è l'ultimo italiano ancora in scena (con tanto di rivincita di Napoli sul ceco Vit Kopriva). Per lui un ritorno ben gradito sul rosso, che gli porta subito una semifinale (almeno), anche se deve rinunciare alle qualificazioni di Montecarlo. Tant'è: ci sarà per lui tempo di provarle e anche, perché no, di arrivare al tabellone principale (e ci sono anche altri due 1000 in arrivo, ma con tabellone a 96).Per Darderi ci sarà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, cui questo torneo piace tantissimo. Del resto, l'iberico qui ha vinto nel 2023 ed ha ceduto soltanto di fronte a Matteo Berrettini (che quest'anno ha ben altri obiettivi, e per questo ha saltato Marrakech) in finale. Questa volta è come minimo al penultimo atto dopo aver battuto anche il portoghese Nuno Borges con un doppio 6-4, un successo di valore perché ottenuto contro un uomo che sta consolidando il suo ottimo status e minacciando Joao Sousa come miglior giocatore espresso dal Portogallo.

