Antonino Spinalbese fa chiarezza sul riavvicinamento con Belen Rodriguez il commento dopo le foto insieme

Antonino Spinalbese ha commentato i recenti gossip secondo cui ci sarebbe un riavvicinamento in corso con Belen Rodriguez, sua ex fidanzata e padre di sua figlia Luna Marì. Leggi su Fanpage.it Ospite di Pomeriggio 5,ha commentato i recenti gossip secondo cui ci sarebbe unin corso con, sua ex fidanzata e padre di sua figlia Luna Marì.

Antonino Spinalbese fa chiarezza sul riavvicinamento con Belen Rodriguez, il commento dopo le foto insieme. Antonino Spinalbese dice addio alla tv e torna a fare il parrucchiere. Antonino Spinalbese scarica Ginevra Lamborghini: "Se fossi preso da Ginevra non dormirei con Giaele". Carolina Stramare: “Io e Antonino Spinalbese siamo solo amici”. Belen incinta di Stefano, la showgirl fa chiarezza. Bruganelli e Spinalbese, lei fa chiarezza sul flirt: "Mi dispiace per voi". Ne parlano su altre fonti

Qualcosa sta cambiando tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: le nuove foto riaccendono i gossip - Solo un anno fa Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese facevano a botte sui social, scambiandosi messaggi dai toni accesi. (rds.it)

Belén Rodríguez, con Antonino Spinalbese torna il sereno (e anche del tenero): la nuova complicità per ripartire insieme - Paparazzati sorridenti e allegri insieme per le strade di Milano, la conduttrice argentina e il fotografo sembrano avere ritrovato l’equilibrio ... (libero.it)

Belen e Antonino Spinalbese, ritorno di fiamma? La serata (a sorpresa) in pizzeria e lui la riporta a casa - Sorrisi, abbracci e sguardi dolci. Come un tempo. Come quando erano una coppia. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono ritrovati per Luna Marì, la loro bambina. Il tempo ha ... (msn.com)