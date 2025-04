Russell Brand accusato di stupro e violenza sessuale | dovrà comparire in tribunale il 2 maggio

Vanityfair.it - Russell Brand accusato di stupro e violenza sessuale: dovrà comparire in tribunale il 2 maggio Leggi su Vanityfair.it Gli episodi sono stati denunciati da quattro donne diverse e risalirebbero al periodo compreso tra il 1999 e il 2005. L’attore ha sempre negato ogni accusa, dichiarando che le sue relazioni sono sempre state «consensuali»

