Oasport.it - Pallanuoto: tutto facile per Trieste nell’anticipo della 25ma giornata. Ortigia battuta

Venticinquesima e penultimaregular season del campionato di Serie A1 maschile diche si apre con l’anticipo del venerdì. Al Centro Federale Bianchi in acqua lapadrona di casa ed il CC1928, con i beniamini del pubblico che si impongono nettamente.15-10 per la compagine di Mirarchi che è devastante sopratin superiorità numerica, con percentuali altissime. Migliore in acqua Draskovic con 4 reti, tre per Manzi.con questa vittoria vola momentaneamente al quarto posto in solitaria.-CC1928 15-10: D. Lazovic, D. Podgornik 2, R. Petronio, R. Liprandi, L. Marziali 1, T. Sedlmayer, E. Manzi 3, M. Mezzarobba 2, A. Razzi, V. Draskovic 4, D. Kujacic 1, A. Mladossich 2, P. Oliva, F. Casavola.