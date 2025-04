Infortunio Musiala salta Bayern Monaco-Inter? La risposta definitiva

Bayern Monaco e Inter in programma martedì 8 aprile, i bavaresi devono fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni. Dopo aver perso nelle scorse settimane elementi chiave come Hiroki Ito, Alphonso Davies, Manuel Neuer e Dayot Upamecano, arriva anche la tegola legata a Jamal Musiala. Di lui ha parlato Max Eberl, Direttore Sportivo del club.CONTRO L'Inter – Il trequartista classe 2003 si è fermato nel secondo tempo della sfida di Bundesliga contro l'Augsburg, vinta 3-1 dai bavaresi. Al 54', Musiala si è improvvisamente accasciato a terra per un problema muscolare alla gamba sinistra. Non ha nemmeno provato a proseguire: ha chiesto immediatamente l'Intervento dei sanitari, che lo hanno aiutato a uscire dal campo visibilmente dolorante. A gettare ulteriore sconforto è stato il direttore sportivo Max Eberl, che ha commentato così: «Purtroppo l'Infortunio di Jamal non promette nulla di buono.

