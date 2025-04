Napoli tram fino a Mergellina | da lunedì via al cantiere

Ilmattino.it - Napoli, tram fino a Mergellina: da lunedì via al cantiere Leggi su Ilmattino.it Dopo l?apertura della stazione della Linea 1 della metro Centro direzionale, il Comune torna a puntare sul trasporto pubblico. Era nell?aria la ripartenza delle linee su ferro in.

Napoli, tram fino a Mergellina: da lunedì via al cantiere. Partono i lavori per il “tram del mare”: 10 chilometri di linea. Ripristino ed estensione del tram del mare. Torna il tram in piazza Sannazaro. Via Acton ridotta a 2 corsie: sanpietrini al posto dell'asfalto. Un anno di lavori. Napoli, arriva il ‘Tram del mare’: via ai lavori sulla linea da Mergellina a San Giovanni. Napoli, il tram torna a Piazza Vittoria: «Raggiungerà anche Piazza Sannazaro». Ne parlano su altre fonti

Napoli, tram fino a Mergellina: da lunedì via al cantiere - Dopo l’apertura della stazione della Linea 1 della metro Centro direzionale, il Comune torna a puntare sul trasporto pubblico. Era nell’aria la ripartenza delle linee su ferro ... (ilmattino.it)

Torna il tram in piazza Sannazaro. Via Acton ridotta a 2 corsie: basoli al posto dell’asfalto. Un anno di lavori - Partono i lavori per riportare il tram da San Giovanni a piazza Sannazaro. Dureranno un anno. Via Acton ridotta da 3 a 2 corsie. Tornano i cavi elettrici aerei alla Riviera di Chiaia. (fanpage.it)

Napoli, il tram torna a Piazza Vittoria: «Raggiungerà anche Piazza Sannazaro» - «Il tram tornerà finalmente a Piazza Vittoria, e presto raggiungerà anche Piazza Sannazaro. Un tassello importante del progetto noto come “tram del mare”, che ... (msn.com)