Orso Maria Guerrini | Truffato per 4 miliardi va avanti da 20 anni

Ospite della puntata del 4 aprile del programma di Rai1 La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, l'attore Orso Maria Guerrini ha rivelato una vicenda personale che ha segnato profondamente la sua vita e quella della sua famiglia: una truffa da 4 miliardi di lire, durata oltre vent'anni in tribunale, che ha avuto come epicentro la vendita sottocosto di un palazzo di famiglia a Cesena. Durante l'intervista, Guerrini – noto al grande pubblico anche per uno storico spot pubblicitario di una birra – ha ripercorso le tappe di una vicenda giudiziaria lunga 22 anni, iniziata con la vendita della nuda proprietà del palazzo Guerrini-Bratti da parte dello zio dell'attore. Il prezzo di cessione, pari a 1,4 miliardi di lire, era secondo Guerrini largamente inferiore al valore reale dell'immobile, che la banca aveva valutato in oltre 4 miliardi.

