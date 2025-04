Mistermovie.it - Mister Movie | Anticipazioni Amici Serale 5 Aprile: Luk3 e TrigNO Rischiano l’Eliminazione

Leggi su Mistermovie.it

La fase culminante diè in pieno svolgimento, e la competizione si fa sempre più serrata mentre i concorrenti inseguono il sogno della vittoria nel canto e nel ballo. Ogni settimana, sotto l'occhio attento della giuria composta da figure di spicco dello spettacolo, i giovani talenti si esibiscono, ma il meccanismo del talent show prevede inevitabili eliminazioni. La strada verso la finale è ardua e non tutti potranno percorrerla fino in fondo.Sfida decisiva tra i due cantanti nel talent.Lesulla terza puntata del, registrata e pronta per la messa in onda sabato 52025, indicano un'altra serata carica di emozioni e decisioni difficili. Come nella puntata precedente, un solo allievo dovrà abbandonare la scuola. Al termine delle tre manche, che hanno visto alternarsi vittorie tra le squadre capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, tre concorrenti sono finiti a rischio:(team Anna Pettinelli), Chiara (team Cuccarini/Lo) e(team Cuccarini/Lo).