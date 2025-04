Corteo contro Dl Sicurezza Bonelli tenta di placare gli scontri tra manifestanti e polizia

Sicurezza. Alla manifestazione si è unito anche un Corteo delle associazioni studentesche contrarie al decreto. scontri tra manifestanti e polizia. Cariche degli agenti e lancio di oggetti da parte dei contestatori, che hanno intonato cori contro le forze dell'ordine. Il deputato di Avs, Angelo Bonelli, ha tentato di placare gli scontri, poi si è allontanato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Corteo contro Dl Sicurezza, Bonelli tenta di placare gli scontri tra manifestanti e polizia Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2025 Si è tenuta a Roma, a piazza del Pantheon, la manifestazione della rete delle associazioni contrarie al Ddl. Alla manifestazione si è unito anche undelle associazioni studentesche contrarie al decreto.tra. Cariche degli agenti e lancio di oggetti da parte dei contestatori, che hanno intonato corile forze dell'ordine. Il deputato di Avs, Angelo, hato digli, poi si è allontanato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Manifestazione contro il decreto Sicurezza, scontri a Roma. Manifestazione contro il decreto sicurezza a Roma: scontri durante il corteo – Le immagini. Corteo contro Dl Sicurezza, cariche della polizia e lancio di oggetti dei manifestanti al Pantheon. Scontri alla manifestazione contro il ddl sicurezza, corteo bloccato dalle manganellate della polizia. Napoli, corteo contro il decreto sicurezza: letame davanti alla Prefettura. Corteo contro Dl Sicurezza, Bonelli tenta di placare gli scontri tra manifestanti e polizia. Ne parlano su altre fonti

Corteo contro Dl Sicurezza, Bonelli tenta di placare gli scontri tra manifestanti e polizia - Si è tenuta a Roma, a piazza del Pantheon, la manifestazione della rete delle associazioni contrarie al Ddl Sicurezza. Alla manifestazione si è unito anche un corteo delle associazioni studentesche co ... (ilgiornale.it)

VIDEO| Dl Sicurezza, attivisti in corteo a Napoli: letame contro la Prefettura - Un corteo per contestare il dl sicurezza ha attraversato via Toledo, a Napoli, per raggiungere la sede della prefettura, in piazza del Plebiscito ... (dire.it)

Scontri alla manifestazione contro il ddl sicurezza, corteo bloccato dalle manganellate della polizia - Centinaia di persone in piazza del Pantheon a Roma oggi pomeriggio per la manifestazione contro il ddl sicurezza ... (fanpage.it)