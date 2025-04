Sterminò la famiglia a Paderno Dugnano a 17 anni la conferma dello psichiatra | Per lui cure specifiche Verso lo sconto di pena

Leggi su Open.online

«Viveva tra la realtà e la fantasia, voleva rifugiarsi in un mondo fantastico e per raggiungerlo era convinto di doversi liberare di tutti gli affetti». Con queste parole loFranco Martelli ha spiegato la necessità di «» per il giovane di, 17enne all’epoca dei fatti, che la nottescorso 31 agosto uccise con 108 coltellate i genitori e il fratellino di 12. Il ragazzo, come già stabilito lo scorso 20 marzo, è stato giudicato parzialmente capace di intendere e di volere, cometo venerdì 4 aprile durante l’udienza davanti alla gip per i minorenni di Milano Laura Margherita Pietrasanta.La perizia: «Fantasia non delirante, era il suo rifugio»La difesa, tramite la consulenzaMarco Mollica, continua a sostenere la totale incapacità di intendere e di volere.