Galdi certo | Inter? Ecco perchè è favorita sul Napoli per lo scudetto

Galdi si è espresso su Inter Napoli e la sfida scudetto: le dichiarazioni a SampNews24Simone Galdi, giornalista di Telenord e telecronista per Eurosport, in esclusiva ai microfoni di SampNews24, soffermandosi anche sulla lotta scudetto che sta vedendo Inter e Napoli protagoniste in Serie A in una cavalcata ridotta ormai a due cavalli.Passando alla Serie A, la corsa scudetto sembra essersi ridotta a due pretendenti, Napoli e Inter. Chi è la favorita per la vittoria?«Vedo l’Inter sempre favorita, per la profondità della rosa e l’esperienza maturata in tempi recenti. Non va sottovalutato il Napoli, perché ha un gruppo compatto e un allenatore davvero top. Sarà una sfida bellissima, e per gli azzurri c’è il piccolo vantaggio di potersi concentrare solo sul campionato.»Quali sono le possibilità degli azzurri contro la Norvegia, ora prima nel girone?«Non vorrei riaprire il famoso dibattito, se l’Italia debba o meno avere paura della Norvegia. Internews24.com - Galdi certo: «Inter? Ecco perchè è favorita sul Napoli per lo scudetto» Leggi su Internews24.com di Redazionesi è espresso sue la sfida: le dichiarazioni a SampNews24Simone, giornalista di Telenord e telecronista per Eurosport, in esclusiva ai microfoni di SampNews24, soffermandosi anche sulla lottache sta vedendoprotagoniste in Serie A in una cavalcata ridotta ormai a due cavalli.Passando alla Serie A, la corsasembra essersi ridotta a due pretendenti,. Chi è laper la vittoria?«Vedo l’sempre, per la profondità della rosa e l’esperienza maturata in tempi recenti. Non va sottovalutato il, perché ha un gruppo compatto e un allenatore davvero top. Sarà una sfida bellissima, e per gli azzurri c’è il piccolo vantaggio di potersi concentrare solo sul campionato.»Quali sono le possibilità degli azzurri contro la Norvegia, ora prima nel girone?«Non vorrei riaprire il famoso dibattito, se l’Italia debba o meno avere paura della Norvegia.

