LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 90-70 Eurolega basket 2025 in DIRETTA | i bolognesi vinco il derby ed eliminano i milanesi

DIRETTA LIVEChiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito.Con questa sconfitta l’Olimpia è ufficialmente eliminata dall’Eurolega. Un altro anno fallimentare in campo europeo per la squadra di un Ettore Messina, che finisce ancora di più sotto i riflettori della critica.A Milano non bastano i 19 di Zach LeDay. Inoltre l’Olimpia ha per infortunio anche Shavon Shields, che ha lasciato la partita all’intervallo.Il migliore per la Virtus è Matt Morgan con 16 punti, ma in doppia cifra chiudono anche Shengelia (14), Zizic (13), Clyburn (13) e Akele (10).FINISCE LA PARTITA! La Virtus domina il derby d’Italia in Eurolega e ottiene una bella vittoria nell’ultima davanti ai suoi tifosi. Milano impresentabile fin dai primi minuti e che dice addio ad ogni speranza di accedere ai Play-In. Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 90-70, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i bolognesi vinco il derby ed eliminano i milanesi Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito.Con questa sconfitta l’è ufficialmente eliminata dall’. Un altro anno fallimentare in campo europeo per la squadra di un Ettore Messina, che finisce ancora di più sotto i riflettori della critica.Anon bastano i 19 di Zach LeDay. Inoltre l’ha per infortunio anche Shavon Shields, che ha lasciato la partita all’intervallo.Il migliore per laè Matt Morgan con 16 punti, ma in doppia cifra chiudono anche Shengelia (14), Zizic (13), Clyburn (13) e Akele (10).FINISCE LA PARTITA! Ladomina ild’Italia ine ottiene una bella vittoria nell’ultima davanti ai suoi tifosi.impresentabile fin dai primi minuti e che dice addio ad ogni speranza di accedere ai Play-In.

LIVE! Virtus Bologna-Olimpia Milano, ultima chiamata per il play-in. LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 9-2, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: buon avvio dei bolognesi. LIVE: Virtus vs Olimpia all'intervallo, Bologna a +15: diretta. Diretta/ Virtus Bologna Milano (risultato 22-9) video streaming tv: tilt Olimpia! (Eurolega, 4 aprile 2025). LIVE: Virtus Bologna vs Olimpia Milano, diretta (scintille LeDay-Polonara, 77-54 al 34'). LIVE: Virtus Bologna vs Olimpia Milano, è tempo di derby in EuroLega: diretta e dove in TV. Ne parlano su altre fonti

Virtus Bologna-Olimpia Milano LIVE, diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - BASKET, EUROLEGA - Il derby tra le due squadre italiane vale ancora l'ultima chiamata per il play-in per l'EA7 Emporio Armani Milano, che dovrà vincere e sperar ... (eurosport.it)

Virtus Bologna-Olimpia Milano: il risultato di Eurolega in diretta - Secondo derby stagionale in Eurolega: la Virtus Bologna non ha più obiettivi per questo finale di stagione, mentre l'Olimpia Milano non può più permettersi di sbagliare per continuare a sognare i play ... (sport.sky.it)

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: emiliani già fuori, speranza al lumicino per i lombardi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Olimpia Milano, match valevole per la trentatreesima ... (oasport.it)