Riviera International Film Festival 2025: masterclass imperdibili a Sestri Levante dal 6 all'11 maggio

Iltorna adal 6, portando in Liguria il meglio del cinema internazionale con un ricco programma diesclusive.Tra i protagonisti di questa edizione ci saranno nomi di altissimo livello:Matteo Garrone, regista pluripremiato noto percome Gomorra, Dogman e il recente Io Capitano, terrà unadedicata alla sua visione cinematografica e al suo approccio narrativo unico.Matt Dillon, attore americano iconico e candidato all’Oscar per Crash – Contatto fisico, condividerà la sua lunga esperienza sul set, dai primi ruoli da giovanissimo fino agli oltre 50 titoli in carriera.Lele Marchitelli, compositore di fama internazionale, autore delle colonne sonore pere serie come La grande bellezza, The Young Pope, Parthenope e C’è ancora domani, offrirà uno sguardo dietro le quinte della musica per il cinema.