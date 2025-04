Agi.it - L'ex di Ilaria Sula confessa: "L'ho uccisa per gelosia, ho fatto tutto da solo"

AGI - "Ho avuto un raptus, ho agito di impulso". Ha ammesso i fatti Mark Antony Samson, il 23enne di origine filippina, accusato di aver ucciso la 22enne, scomparsa da Roma il 25 marzo scorso, e poi di averne messo il corpo in una valigia gettata in un'area boschiva del Comune di Poli e ritrovata il 2 aprile. Interrogato per oltre cinque ore nel carcere di Regina Coeli dal gip che poi ha convalidato l'arresto, il ragazzo ha ribadito quanto già detto al pm e alla polizia giudiziaria nelle ore precedenti. "L'hoper, ma amavo. Hoda. Non mi ha aiutato nessuno", ha aggiunto il giovane che in questo modo ha voluto scagionare da ogni responsabilità i genitori, visto cheè statanell'appartamento di via Homs, al quartiere Africano, dove Samson vive con padre e madre.