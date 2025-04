Mario Kart World quante piste avrà al lancio? Ecco l’elenco di quelle già confermate

Mario Kart World, il titolo più ambizioso mai realizzato nella storica serie Nintendo, si prepara al debutto insieme alla nuova console Nintendo Switch 2, il prossimo 5 giugno. La nuova formula di gioco promette di rivoluzionare l'esperienza classica grazie a un approccio più aperto alla guida, l'introduzione della modalità Knockout Tour, e gare con fino a 24 corridori simultanei.Grazie a trailer ufficiali, sequenze di gameplay dal Nintendo Treehouse e contenuti pubblicati sul sito Nintendo, è già possibile stilare una prima lista quasi completa dei tracciati che saranno inclusi nella versione base del gioco. Come riportato da Nintendo Life, secondo una mappa ufficiale pubblicata da Nintendo, i circuiti dovrebbero essere 29 in totale, distribuiti in sette Coppe. Ogni Coppa comprende presumibilmente 4 tracciati, ma non è esclusa la possibilità che una ne contenga 5 o che uno sia esclusivo per modalità particolari.

