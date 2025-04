Juventusnews24.com - Tudor Juve, le sue possibilità di rimanere in bianconero sono in ribasso! La società ha un’idea ben precisa su di lui: ecco qual è!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, il matrimonio innon sembra destinato a durare per molto! L’indiscrezione è chiaraIgornon sembra destinato asulla panchina della. A dirlo è la giornalista Fabiana Della Valle. Le percentuali di una sua riconferma come allenatoresi assetano sul 20-30%, come ha confermato in un video sul proprio canale You Tube.– «Quantehadi restare l’allenatore dellantus anche la prossima stagione? Allora, al momento, io gli attribuisco all’incirca tra il 20 e il 30%, perché l’idea originaria della, nel momento in cui ha deciso di esonerare Motta, era quella di prendere appunto un allenatore ad interim per completare quest’annata».Leggi suntusnews24.com