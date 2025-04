Dal 10 aprile al cinema Una Vita Da Sogno – L’abbaglio il film d’esordio di Alessandra CardoneCon Andrea Simonetti Denise Tantucci e Christopher Backus

aprile 2025 "Una Vita Da Sogno – L'abbaglio", il film d'esordio di Alessandra Cardone, ispirato a una storia vera. Il cast vede protagonisti Andrea Simonetti (Upside Down, Il commissario Ricciardi), Denise Tantucci (Buio, Tre Piani) e Christopher Backus (Rogue Hostage, Will & Grace). Il film è prodotto da Scirocco films e distribuito da Unicorn e 102 Distribution, con il sostegno dell'Apulia film Fund di Apulia film Commission e della Regione Puglia, grazie ai fondi POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.Anteprima assoluta:Mercoledì 2 aprile ore 21:00 al cinema DB di Lecce, con la partecipazione della regista e del cast. L'evento segna l'inizio di un tour che attraverserà la Puglia e le principali città italiane.Date principali del tour e programmazione in sala:10 aprile: Calimera, cinema Elio (ore 20:00)Dal 14 aprile: Taranto, cinema Savoia Cityplex (con il cast presente il 14)15 aprile: Roma, cinema Barberini – con introduzione del regista Mimmo Calopresti, presente con Denise Tantucci e la regista16 e 17 aprile: Roma, cinema BarberiniDal 23 aprile: in tour a Cerignola, Brindisi, Monopoli e Bari La colonna sonora originale è firmata da Gabriele Rampino, con la canzone inedita Ballata del Sud, scritta dalla stessa Alessandra Cardone e Rampino, interpretata dalla cantautrice Carolina Bubbico.

