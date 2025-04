Buongiorno rivela | Lukaku all’Inter è stato l’avversario che mi ha messo maggiormente in difficoltà

Buongiorno si è espresso sul compagno di squadra Lukaku, ricordando il suo passato quando vestiva la maglia dell'Inter. Le dichiarazioniIntervistato nel format Q&A sui canali social di Betsson.sport, Alessandro Buongiorno si racconta e si descrive confermando anche che Romelu Lukaku, ora suo compagno al Napoli, è stato l'attaccante che è riuscito a metterlo più in difficoltà in passato: PASSATO – «L'attaccante che mi ha messo più in difficoltà? Quando ero a Torino, Romelu Lukaku. Sia quando è stato alla Roma che quando era all'Inter. Cerco di guardare tanti video degli attaccanti per studiarli. Dove? C'è un'app dedicata per noi giocatori e la utilizzo per studiare i movimenti degli attaccanti. Mi sarebbe piaciuto giocare contro Ronaldo il Fenomeno. Ritengo sia stato un attaccante fortissimo, un campione, quindi se devo fare un nome dico lui» ha ammesso Buongiorno tornando sul compagno di squadra che ha sfidato ai tempi in cui vestiva la maglia del Torino.

