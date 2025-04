Interpelli per le supplenze docenti | Avvisi per incarichi al 30 06 o al 31 08 In aggiornamento

Interpelli per le supplenze docenti. Le scuole, come previsto dall’OM 88/2024, pubblicano gli Avvisi quando le GPS sono esaurite e non si trovano candidati nelle graduatorie d’istituto o nelle scuole viciniorie. Questa procedura offre ai docenti l’opportunità di . Interpelli per le supplenze docenti: Avvisi per incarichi al 30/06 o al 31/08 In aggiornamento Scuolalink. Scuolalink.it - Interpelli per le supplenze docenti: Avvisi per incarichi al 30/06 o al 31/08 [In aggiornamento] Leggi su Scuolalink.it Con l’anno scolastico 2024 appena iniziato, le Istituzioni Scolastiche iniziano a pubblicare sui propri siti istituzionali gliper le. Le scuole, come previsto dall’OM 88/2024, pubblicano gliquando le GPS sono esaurite e non si trovano candidati nelle graduatorie d’istituto o nelle scuole viciniorie. Questa procedura offre ail’opportunità di .per leperal 30/06 o al 31/08 InScuolalink.

Supplenze 2024/25, INTERPELLI alla ricerca di docenti [AGGIORNATO]. Supplenze, nuovi INTERPELLI pubblicati dalle scuole (Avvisi aggiornati al 5 febbraio). Supplenze Docenti 2024: è valido un interpello pubblicato solo dalla scuola?. Interpelli per le supplenze docenti: Avvisi per incarichi al 30/06 o al 31/08 [In aggiornamento]. Supplenze docenti scuola, come funziona il nuovo sistema di interpelli per candidarsi e chi può farlo. Supplenze docenti, cosa sono gli interpelli? Una VIDEO GUIDA per capire come funzionano e dove cercarli. Ne parlano su altre fonti

Supplenze 2024/25, INTERPELLI alla ricerca di docenti [AGGIORNATO] - Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO _ MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA ... (orizzontescuola.it)

Interpelli scuola: dove trovarli e come candidarsi - A partire dall’a.s. 2024 – 2025 sono stati introdotti gli interpelli scuola per le supplenze ... docenti. Tra le richieste che ci inviate più di frequente c'è anche come rispondere agli ... (msn.com)

Conferma insegnante di sostegno 2025/26: riguarda anche le supplenze da interpello? - Chi sono i docenti interessati alla procedura di riconferma per il 2025/26 sullo stesso posto di supplenza avuto per l'anno ... (orizzontescuola.it)