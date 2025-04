Strage di piazza della Loggia ora tocca a Roberto Zorzi mister dobermann La teste chiave | voleva un botto

della Strage di piazza Loggia tornerà in aula lunedì con il processo a Roberto Zorzi. In Assise è attesa Ombretta Giacomazzi, la grande accusatrice dei due amici finiti sul banco degli imputati a più di 50 anni dai fatti. Toffaloni, all’epoca sedicenne studente del liceo bene Fracastoro: oggi ha quasi 68 anni, è cittadino svizzero con il nome di Franco Maria Muller. Zorzi, cinque anni in più, si è messo alle spalle il passato da imprenditore del marmo, vive negli Usa, Stato di Washington, dove alleva dobermann - ha battezzato l’attività Il Littorio -, passione coltivata sin da ragazzo. Ilgiorno.it - Strage di piazza della Loggia, ora tocca a Roberto Zorzi, mister dobermann. La teste chiave: voleva un botto Leggi su Ilgiorno.it Chiuso il primo capitolo, si prosegue con il secondo. D opo la condanna a 30 anni da parte del Tribunale dei minori dell’ex ordinovista veronese Marco Toffaloni, l’inchiesta sui presunti esecutori materialiditornerà in aula lunedì con il processo a. In Assise è attesa Ombretta Giacomazzi, la grande accusatrice dei due amici finiti sul banco degli imputati a più di 50 anni dai fatti. Toffaloni, all’epoca sedicenne studente del liceo bene Fracastoro: oggi ha quasi 68 anni, è cittadino svizzero con il nome di Franco Maria Muller., cinque anni in più, si è messo alle spalle il passato da imprenditore del marmo, vive negli Usa, Stato di Washington, dove alleva- ha battezzato l’attività Il Littorio -, passione coltivata sin da ragazzo.

