Dilei.it - Bandiera, testo e significato della canzone condivisa da Chiara Ferragni

Leggi su Dilei.it

Non è una frase scelta a caso. Non è l’ennesimo post patinato da milioni di like. Stavoltaha usato la sua voce per qualcosa che brucia. E fa male. Ha condiviso un verso di, il brano di Giulia Mei che parlapaura che troppe donne vivono ogni giorno. La paura di essere perseguitate da un uomo che non accetta un no.Un gesto che arriva mentre due nomi, Sara Campanella e Ilaria Sula, risuonano nei titoli dei giornali e nelle piazze. Due ragazze uccise da due uomini. Due vite interrotte con violenza. Così, tra uno scorrere distratto e l’altro, il post didiventa una ferita esposta: “Voglio essere libera”, scrive. Non è un hashtag. È un urlo. E se qualcuno storce il naso, c’è da chiedersi cosa ci sia di troppo in una richiesta così semplice.Il messaggio social dopo i casi di Ilaria Sula e Sara Campanella“Voglio essere libera.