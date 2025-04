Thesocialpost.it - Saman Abbas, la procuratrice generale: “Condannata a morte dalla famiglia”

Nel corso del processo di appello sull’omicidio di, laSilvia Marzocchi ha dichiarato che la 18enne pachistana “è statada tutta la”. La frase è emersa durante una lunga requisitoria, che ha visto la Marzocchi parlare per cinque ore. L’omicidio diè stato commesso per mano di alcuni membri della sua: il padre, la madre, lo zio e due cugini, accusati di averla uccisa per motivi legati al controllo sociale e culturale.Il processo di appelloAl termine della lunga arringa, la pubblica accusa non ha concluso il proprio intervento, e ha annunciato che proseguirà lunedì, quando presenterà le conclusioni finali e le richieste di pena. Un punto centrale della requisitoria è stato il racconto del fratello di, il quale è stato ritenuto un testimone attendibile.