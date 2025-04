Dl Sicurezza a Roma proteste contro il governo

Sicurezza. In piazza del Pantheon, le forze dell'ordine hanno respinto i manifestanti che cercavano di forzare il blocco verso Palazzo Chigi. Dopo aver lanciato delle bottiglie, gli agenti in tenuta antisommossa hanno allontanato i ragazzi che protestavano con alcune cariche di alleggerimento. Tgcom24.mediaset.it - Dl Sicurezza, a Roma proteste contro il governo Leggi su Tgcom24.mediaset.it Tensioni e scontri dopo l'approvazione del decreto. In piazza del Pantheon, le forze dell'ordine hanno respinto i manifestanti che cercavano di forzare il blocco verso Palazzo Chigi. Dopo aver lanciato delle bottiglie, gli agenti in tenuta antisommossa hanno allontanato i ragazzi che protestavano con alcune cariche di alleggerimento.

