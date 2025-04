Tout le monde déteste la police i cori contro gli agenti al corteo anti Dl sicurezza a Roma

Roma, 04 aprile 2025 Si è tenuta a Roma, a piazza del Pantheon, la manifestazione della rete delle associazioni contrarie al Ddl sicurezza. Alla manifestazione si è unito anche un corteo delle associazioni studentesche contrarie al decreto. Scontri tra manifestanti e Polizia. Cariche degli agenti e lancio di oggetti da parte dei contestatori, che hanno intonato cori contro le forze dell'ordine. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

