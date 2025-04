Dazi | i paperoni del mondo hanno perso 485 miliardi

Dazi Usa, colpiti anche i 500 uomini più ricchi al mondo: 208 miliardi spazzati via in un giorno. La Cina impone contro-dazi del 34%, Trump: 'Ora la Fed riduca i tassi'. Bankitalia taglia le stime sul Pl. Quanto hanno perso Zuckerberg, Bezos e Musk per colpa dei dazi? Così le tariffe costano 208 miliardi ai super ricchi. Effetto dazi sulle Borse, Wall Street perde 5.200 miliardi in due sedute | Dal giuramento di Trump in fumo 9.600 miliardi. La mazzata dei dazi di Trump per i ricconi in prima fila al suo insediamento: quanti soldi stanno perdendo Bezos, Zuckerberg e Musk. Dazi, il crollo di Wall Street svuota le tasche dei giganti della Silicon Valley: ecco quanti miliardi hanno perso Zuckerberg, Bezos e Musk. Ne parlano su altre fonti

