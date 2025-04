Oasport.it - Francesca Piccinini candidata per la Hall of Fame! L’azzurra può entrare tra le più grandi della storia

è stataper l’ingresso nella International Volleyballof. L’ex schiacciatrice potrebbe dunquenella bacheca in cui figurano i pallavolisti più forti, onore che è in passato è spettato diversi italiani di spicco come Lorenardo Bernardi, Andrea Gardini, Tai Aguero, Samuele Papi, Andrea Zorzi, Giuseppe Panini, Julio Velasco. Gli appassionati di tutto il mondo potranno votarla nella sezione “giocatrici indoor” fino al 14 aprile.L’attaccante è una figura iconica del volley italiano e vanta un palmares straordinario, caratterizzato dal trionfo ai Mondiali 2002 con la Nazionale, sette Champions League e cinque scudetti.ha partecipato a quattro Olimpiadi e nel corsosua carriera ha indossato le maglie di Reggio Emilia, Modena, Spezzano, Paranà, Bergamo, Chieri, Casalmaggiore, Novara e Busto Arsizio, prima del ritiro nel 2021.