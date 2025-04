Ha fatto tremare la Chiesa morto l’ex cardinale cacciato per pedofilia

È morto Theodore McCarrick, l'ex cardinale al centro di uno dei più gravi scandali sessuali della Chiesa cattolica. Aveva 94 anni e viveva da tempo in condizioni precarie in una struttura religiosa a Dittmer, nel Missouri. Non si era nemmeno presentato all'ultimo tentativo della giustizia americana di processarlo, lo scorso dicembre. La sua morte è stata confermata, secondo quanto riportano i media statunitensi, dal cardinale Robert McElroy, arcivescovo di Washington.Ascesa e caduta di un potere ecclesiasticoNato a New York nel 1930, ordinato sacerdote nel 1958, McCarrick ha avuto una carriera fulminante all'interno della gerarchia cattolica statunitense: arcivescovo di Newark dal 1986, quindi di Washington DC dal 2000. Figura di spicco della Chiesa americana, di orientamento liberal, era ben introdotto negli ambienti politici e vaticani.

