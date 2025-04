Calcionews24.com - Berardi, sterzata clamorosa del Sassuolo per il mercato estivo. Lui vorrebbe andarsene, ma i neroverdi hanno un piano

Leggi su Calcionews24.com

, quale sarà il futuro della bandiera del? Luiandare via, ma iunben preciso dopo la promozione Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilè praticamente vicino al ritorno in Serie A dopo un solo anno di cadetteria: in caso di vittoria infatti potrebbe arrivare .